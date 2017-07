REPLAY - Au coeur de la course du 8 juillet - Hippodrome d'Enghien

Replay Au coeur de la course du 8 juillet 2017

Replay Au coeur de la course du 8 juillet 2017

AU CŒUR DE LA COURSE – Le Prix de la Manche réunissait ce samedi 8 juillet sur l’hippodrome d'Enghien 17 participants sur 2875 mètres. LCI vous donne les résultats et vous fait revivre cette course en vidéo.