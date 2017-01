Replay - Au coeur de la course du lundi 9 janvier 2017

Cette vidéo est extraite de l’émission Au coeur de la course de LCI du Lundi 9 janvier 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinte?+, la course e?ve?nement du jour, est diffuse?e quotidiennement en exclusivite? sur LCI. La chai?ne retransmet e?galement les "Grandes Courses" dans le cadre d’e?missions spe?ciales.