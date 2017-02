REPLAY - Au cœur de nos différences : "Alzheimer, la maladie qui efface..."

Un numéro de "Au cœur de nos différences" consacré à la maladie d'Alzheimer. Trois millions de personnes sont, directement ou indirectement, touchées. Philippe est atteint de la maladie d'Alzheimer à seulement 63 ans, il est considéré comme malade précoce. Il nous raconte son quotidien, nous livre sa vision de la maladie dans un très beau témoignage à découvrir juste après le sommaire. Alzheimer, une maladie qui bouleverse le quotidien des malades mais aussi celui de leurs familles, de ces aidants. Rencontre avec Jean-Pierre, véritable ange gardien dévoué à sa femme Nicole. Colette Roumanoff s'est occupée de son mari pendant plus de dix ans. Elle nous explique comment le bonheur est plus fort que l'oubli, un message d'espoir à retrouver dans la deuxième partie de l'émission.





Toutes les informations sur la fondation Médéric Alzheimer sont à retrouver ici





Le livre de Colette Roumanoff, "Le bonheur plus fort que l'oubli", Ed. Michel Lafon ou Ed. Poche

et voici le lien de son site internet : www.bienvivreavecalzheimer.com





Pour découvrir le porte-clefs GPS Swap : www.swap-assist.fr





L'hôpital de la Porte-Verte à Versailles : www.hopitalporteverte.com





kcooley@lci.fr ou mkottenhoff@lci.fr





"Au cœur de nos différences" est un programme inédit de témoignages et de reportages présenté par Katherine Cooley et Marianne Kottenhoff. Une émission qui traite de sujets de société différents chaque semaine. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui font de nos différences, notre richesse.

Diffusion le samedi à 14h, juste après le journal.