"Au coeur de nos Différences" est un programme inédit de témoignages et de reportages présenté par Katherine Cooley et Marianne Kottenhoff. Une émission qui traite de sujets de société différents chaque semaine. Rencontre avec ces hommes et de ces femmes qui font de nos différences, notre richesse. Diffusion le samedi à 14h juste après le journal et rediffusion le samedi à 20h.