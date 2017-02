REPLAY - AU CŒUR DE NOS DIFFÉRENCES : "Le handicap, une force pas une limite"

Un numéro de "Au coeur de nos différences" consacré au handicap. Qu'il soit visible ou non, ce n'est en rien une limite pour réaliser ses projets professionnels ou vivre sa passion. Edouard a décidé de devenir entrepreneur, Stéphane est second de cuisine et Nicolas est commercial. Dans des secteurs d'activité très différents, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Sandrine est blogueuse, mannequin et organisatrice de défilés... la mode pour tous ! Elle nous en parle dans la deuxième partie de l'émission. Trésor Makunda est multi-médaillé paralympique, sprinteur déficient visuel, il nous raconte son parcours de sportif haut niveau. Et on termine en musique avec "La possible échappée" !





Les infos pratiques de la semaine

Pour plus d'informations sur l'Agefiph, c'est ici

L'Agefiph peut intervenir pour des aides à la communication pour des salariés déficients auditifs (entretien de recrutement, entretien professionnel, formation professionnelle continue...).





Le blog de Sandrine Ciron : www.fashionhandi-ffa.com

et le blog de Trésor Makunda : www.tresor-makunda.e-monsite.com





Pour s'évader avec le Cariâne : www.carisport.org/le-cariane-evasion





"La possible échappée" : www.la-possible-echappee.fr

Les danseuses que vous décrouvrez dans le clip sont Kathy Mépuis, Lila Abdelmoumène et Céline Daemen. Le violoncelliste est Jean-Renaud Lhotte. Les images sont de Loic Lagarde et la réalisation d'Antoine Campo.





"Au cœur de nos différences" est un programme inédit de témoignages et de reportages présenté par Katherine Cooley et Marianne Kottenhoff. Une émission qui traite de sujets de société différents chaque semaine. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui font de nos différences, notre richesse.

