REPLAY - AU CŒUR DE NOS DIFFÉRENCES : "Violences conjugales, briser le silence"

Numéro d'écoute anonyme et gratuit pour les femmes victimes de violences : 3919

Et pour les femmes en situation de handicap : 01.40.47.06.06





Les infos pratiques de la semaine





Côté livres

Le livre de Morgane Seliman, "Il m'a volé ma vie" Ed. XO Document

Celui de Marie-France Hirigoyen "Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple" Ed. oh!





Côté associations

L'association "Accueil 9 de coeur" : www.accueil9decoeur.fr

Pour plus d'infos sur Voix d'elles rebelles, c'est ici : www.voixdellesrebelles.fr

Maudy Piot vient en aide aux femmes handicapées victimes de violences avec son association "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir"

Et celle d'Alain Legrand qui oeuvre pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales : www.fnacav.fr





"Au coeur de nos différences" est un programme inédit de témoignages et de reportages présenté par Katherine Cooley et Marianne Kottenhoff. Une émission qui traite de sujets de société différents chaque semaine. Rencontre avec ces hommes et de ces femmes qui font de nos différences, notre richesse.

Diffusion le samedi à 14h juste après le journal et rediffusion le samedi à 20h.