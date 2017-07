Replay du 17 juillet 2017 - Armée : la grande brouille ? - 24 Heures en Questions

Le lundi 17 juillet, Bénédicte Le Chatelier et ses invités sont revenus sur la crise entre le chef d'état-major Pierre de Villiers et Emmanuel Macron après l'annonce de 850 millions d'économies sur le budget de l'armée. Dans la seconde partie de l'émission, Bénédicte Le Chatelier recevait la Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.