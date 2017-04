Replay du 20 avril 2017 - Présidentielle : vivement dimanche ! - 24 heures en questions

Ce jeudi 20 avril, Yves Calvi et ses invités sont revenus sur les derniers moments de l'élection présidentielle et sur ce que pense la presse étrangère de cette campagne. Dans la seconde partie de l'émission, Yves Calvi recevait David Rachline, sénateur-maire FN de Fréjus et directeur de campagne de Marine de Le Pen.