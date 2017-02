Retrouvez le replay de l'émission d'Yves Calvi, 24 heures en questions, du 24 février 2017 diffusée sur LCI. Avec ses experts, ils approfondiront le fait d’actualité du jour. L’émission proposera également des débats et des reportages. Vous retrouverez ici l'intégralité de l'interview de Brice Teinturier, de l'institut de sondages IPSOS, auteur de "Plus rien à faire, plus rien à foutre".