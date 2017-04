Franz-Olivier Giesbert était l'invité d'Audrey Crespo-Mara pour l'interview de 8h40 ce mercredi 19 avril 2017 sur LCI. L'écrivain et éditorialiste a évoqué la campagne présidentielle, "la pire" qu'il ait connue"et passé en revue les hauts - et surtout les bas - des onze candidats et de leur programme.