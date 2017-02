REPLAY - L'invité de 8h45 de LCI Matin du 10 février 2017 : Gaspard Koenig, écrivain et philosophe

REPLAY - Retrouvez en intégralité l'interview de l'invité politique de 8h45. Ce matin, l’écrivain et philosophe Gaspard Koenig (aussi président du Think tank "Génération libre), était l'invité d'Amandine Bégaud. Il revient notamment sur la situation en Roumanie où des manifestations se multiplient contre le pouvoir en place et ses détournements de fonds publics. Il estime qu’il y a « un décalage entre le gouvernement et une population de plus en plus moderne ».