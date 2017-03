Replay - L'invité de 8h45 de LCI Matin du 14 mars 2017 : Alain Duhamel

Fillon, Hamon, Le Pen, Macron, les petits candidats.... Alain Duhamel se penche tour à tour sur les différents acteurs de la campagne présidentielle et leur actualité. Invité d'Audrey-Crespo Mara, l'analyste politique décrit le candidat de la droite en "candidat type du système". Marine Le Pen, au plus haut dans les enquêtes d'opinion mène, selon lui, une très bonne campagne en dépit de ses chances réduites au second tour. Hamon n'offre pas un programme permettant au PS de se qualifier. Macron semble le seul à rassembler une partie de l'électorat de la gauche au centre. Quant aux petits candidats - MAM, Rama Yade, Philippe Poutou ou encore Jean Lassalle - ils n'ont plus qu'une semaine pour rassembler leurs 500 parrainages.