Replay - L'invité de 8h45 de LCI Matin du 17 février 2017 : Eric Halphen, magistrat et soutien d’Emmanuel Macron.

JUSTICE - Soutien d’Emmanuel Macron, le conseiller à la Cour d’appel de Paris et ancien juge anti-corruption, Eric Halphen, a participé à l’élaboration du programme d’Emmanuel Macron. Dans cette interview, il revient sur les problèmes dans la justice et l’exécution de ses décisions. Il dit aussi comprendre les besoins des gens sur la transparence dans la vie politique et demande aux politiques de respecter le travail des juges.