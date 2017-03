REPLAY - L'invité de 8H45 de LCI Matin : Gérard Miller

REPLAY - Retrouvez l'invité de 8h45 du 16 mars 2017 : Gérard Miller, psychanalyste et réalisateur Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Audrey Crespo-Mara. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle… Luc Ferry revient sur la campagne présidentielle et ses nombreux rebondissements, l'ancien ministre est pessimiste car selon lui « la France sera ingouvernable » car divisée en cinq partis irréconciliables : « l’extrême droite, la droite, le centre, la gauche gouvernementale et l’extrême gauche, qui se haïssent ». Le candidat Emmanuel Macron est pour le philosophe «l’inverse de l’union nationale». Luc Ferry réaffirme également son soutien à François Fillon.