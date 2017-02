"Le seul qui soit capable de rassembler, c'est Alain Juppé" estime Luc Ferry sur LCI

Cette interview est issue de l’interview de LCI Matin du 1er février 2017 réalisée par Audrey Crespo-Mara sur LCI. Vous retrouverez l’interview intégrale de Luc Ferry. Le philosophe et ancien ministre s'exprime sur la campagne "plombée" de François Fillon et un plan B nommé Alain Juppé, seule solution possible selon lui pour empêcher l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République .