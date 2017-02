Replay 24 Heures en Questions du 20 février 2017

Alliance.... ou pas. Benoît Hamon ne parvient pas à rallier derrière sa candidature tout ce que la gauche compte de courants. Ce lundi, Yannick Jadot, le député européen écologiste, a rencontré le héraut socialiste et serait prêt de se ranger derrière lui.





Pour le reste, c'est plus compliqué. Jean-Luc Mélenchon - et sa France insoumise - n'entend pas" s'accrocher au corbillard" piloté par Hamon. Alors que faire pour diluer le moins possible les voix de l'électorat de gauche et espérer être qualifié au 2e tour de la présidentielle, dans deux mois ?





Retrouvez le replay de l'émission d'Yves Calvi, 24 heures en questions, du 20 février 2017 diffusée sur LCI. Avec ses experts, ils approfondiront le fait d’actualité du jour. L’émission proposera également des débats et des reportages.