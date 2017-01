REPLAY : Primaire à gauche : la vidéo intégrale du débat du 12 janvier 2017

TF1 avec RTL et L'Obs proposeront en direct le tout premier débat de la Primaire de la Gauche.Ce rendez-vous décisif, moment clé dans la campagne de cette Primaire, aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 21h00.Les sept candidats réunis pour la première fois sur le même plateau, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls, répondront aux questions de Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau.Réagissez #PrimaireLeDebat . Emission spéciale proposée par la Direction de l'Information de TF1Avec RTL et L'Obs Présentation : Gilles Bouleau, avec Elizabeth Martichoux et Matthieu CroissandeauRéalisation : Tristan Carné