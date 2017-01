REPLAY - Tous acteurs du changement : un comparateur de programmes politiques pour "réveiller la démocratie"

Les acteurs du changement sont aussi à aller chercher du côté des "Civic Tech". En cette année électorale chargée, l’accent est résolument mis sur ce secteur sur LCI. Les "Civic Tech" sont ces start-up qui tentent de stimuler et faciliter la participation à la vie politique. Ce dimanche, focus sur Voxe.org, comparateur de programmes politiques qui lance l’initiative "HELLO 2017" avec ses partenaires. Objectif : s’informer, comparer, interpeller les candidats mais aussi se rencontrer. Interview de la présidente et co-fondatrice de Voxe.org, Léonore de Roquefeuil.