Reportages découverte du 1 janvier 2017 - Théâtre, en attendant les 3 coups - Pour son grand retour après ses trois Molières (pour Le Porteur d'Histoires et Le Cercle des Illusionnistes), le surdoué des planches Alexis Michalik a choisi de s'attaquer à un monument du répertoire : Cyrano de Bergerac, ou plutôt l'histoire de son auteur tourmenté, le génial Edmond Rostand, dans le Paris des années 1900. Douze comédiens sur scène, 80 changements de décor, 70 costumes… Une pièce chorale sans tête d'affiche qui fait salle comble depuis le 15 septembre, chaque soir, au théâtre du Palais Royal, l'un des plus prestigieux de la capitale. Au cœur de l'été, Reportages Découverte a suivi en coulisses les trois mois de création avant la première. Trois mois d'efforts, de rires et de tension… Juste avant les trois coups. Un reportage de Marie Lorand Images : Matthieu Wibault, Hoan Nguyen Manh et Arnaud Faura Montage : Nicolas Baudry d'Asson Agence de presse : Maximal Productions