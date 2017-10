Reportages découverte du 1 octobre 2017 - Montmartre : les secrets de la Butte

Montmartre : les secrets de la ButteUn reportage d'Elodie PalyswitImages : Maxime LiogierMontage : Stéphane PijeatAgence de presse : Eléphant Doc Il existe sur les hauteurs de Paris un quartier hors du temps, aux ruelles tortueuses et aux impasses parsemées de jardins… Montmartre. Un quartier qui n'a pas perdu son charme d'antan et conserve encore aujourd'hui son âme de village. Situé sur une butte de 130 mètres, c'est pourtant l'un des quartiers les plus visités de la capitale. Son Sacré-Cœur, sa place du Tertre, ses bistrots, ses cabarets sont régulièrement assaillis par des hordes de touristes. Ils sont plus de douze millions chaque année. Qu'est devenu Montmartre aujourd'hui ? Le charme est-il toujours intact ? Nous avons suivi cinq figures locales, des Montmartrois pure souche ! Ils ont accepté pour la première fois de nous ouvrir les portes de leur jardin secret.