Reportages découverte du 11 février 2017 - 7 Jours 7 Nuits A Nice - Elle est la plus italienne des villes françaises. Nice a été rattachée à la France en 1860 et de ses origines transalpines, la cité a gardé une architecture et une âme très particulière. Ses 450 000 habitants adorent cultiver cette singularité. Les touristes du monde entier viennent se perdre dans les ruelles de la vieille ville, acheter des œillets sur le célèbre Cour Saleya, le marché aux fleurs, ou encore flâner le long de la Promenade des Anglais et ses fameux palmiers. Mais pendant sept jours et sept nuits c'est un autre Nice, plus secret, que nous allons découvrir… Un reportage de Dorothee Marro Images : Charles Maumy, Candice Baudin et Jean-Michel Canovas Montage : Laurent Meret (ENIBAS PRESS)