Reportages découverte du 14 octobre 2017 - Au fil de l'eau

Au fil de l'eauUn reportage de Mélodie TissotImages : Xavier Luizet, Fred Guiro, Philippe Leweurs, Bertrand Bolzinger et Rémi MainMontage : Philippe Leweurs et Greg BalgaSociété de production : C Presse Chaque année, les Français sont toujours plus nombreux à emprunter les voies fluviales pour leurs vacances. En 2016, près de dix millions de personnes ont emprunté les fleuves et canaux de France. Et ce phénomène ne s'arrête pas aux frontières de l'hexagone. Dans certains pays comme au Canada, les croisières fluviales se font désormais à bord de cargos pouvant emporter plusieurs centaines de personnes. Croisières en famille sur des bateaux sans permis, traversée intimiste du Nil ou embarquement à bord d'un cargo sur le fleuve Saint-Laurent, une équipe de Reportages découverte a accompagné ces passionnés du tourisme fluvial en France et à l'étranger.