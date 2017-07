Reportages découverte du 15 juillet 2017 - Mayotte, un paradis perdu

En 2011, elle devenait le 101ème département français : Mayotte. Au cœur de l’océan Indien, entre l’Afrique et Madagascar. Une île entourée d’un des plus beaux lagons du monde. Et pourtant, cette île est aussi une des moins connues. A travers les portraits de quatre Métropolitains qui ont choisi de vivre à Mayotte, nous allons découvrir l’île aux parfums, ses trésors et ses coutumes. Un reportage de Michel Brunet, Pascal Lorent et Yann FiguetImages : Pascal Lorent et Yann FiguetMontage : Patrick ClémantAgence de presse : Courrier Sud