Reportages découverte du 16 juillet 2017 - Belize, un nouveau paradis pour les Français

Coincé entre le Mexique et le Guatemala, le Belize, ancien Honduras britannique, indépendant depuis à peine trente ans, est un des pays les moins connus au monde. Pourtant, c’est un paradis pour les voyageurs qui veulent bien prendre la peine de s’y rendre. Seule une quarantaine de Français vivent dans ce petit pays. Pendant plusieurs semaines, les équipes de Reportages Découverte ont suivi le quotidien de quatre d’entre eux. Un reportage de Charlotte NotteghemImages : Guy Beauché et Nicolas DucrotMontage : Delphine Cohen et Gaëlle Pidoux (Bonne Compagnie)