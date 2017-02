Reportages découverte du 18 février 2017 - 7 jours, 7 nuits à Ajaccio - Depuis toujours, Ajaccio est la ville de tous les clichés : la maison Bonaparte, le sentier des douaniers et… les Ajacciennes. Des veuves en noir, aux grands-mères en blouses fleuries, les stéréotypes sur les Ajacciennes ne manquent pas. Mais aujourd'hui, ces clichés, les habitantes de la plus grande ville Corse s'en amusent. Certaines d'entre elles comptent même parmi les habitants les plus dynamiques de la ville. Pendant sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l'Ajaccio qu'elles aiment. Un reportage de Carole Gréco et Régis Croizer Images : Régis Croizer Montage : Alexandra Diaz et Julien Bernard Agence de presse : ZED