Reportages découverte du 1er avril 2017 - Cascadeurs : pour l'amour du risque

C'est un savoir-faire français assez méconnu… La cascade. Dans le milieu du cinéma, les cascadeurs français sont pourtant réputés dans le monde entier. Ils sont près de 300 à pratiquer ce métier à haut risque. Spécialistes des arts martiaux, du motocross ou des acrobaties équestres, ces accros à l'adrénaline nous ouvrent les portes d'un univers habituellement très discret. Les plus connus d'entre eux nous en révèlent même quelques secrets… Un reportage de Loraine Canayer et Clément Gargoullaud Images : Alban Alvarez, Pascal Crampon et David Georgeon Montage : Jean-Guillaume Buckel et Djeuje Laborde Agence de presse : Babel Press