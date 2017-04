Reportages découverte du 2 avril 2017 - La magie du Sri Lanka

C'est un petit pays, une île grande comme une région Française. Un pays méconnu, peu touristique… Pourtant, le Sri Lanka est l'un des plus beaux pays au monde. Dans l'océan Indien, à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'Inde, l'île regorge de trésors naturels… Des plages de sable fin désertes sur des kilomètres, de sublimes massifs montagneux, une forêt tropicale exceptionnelle… Ce n'est pas un hasard si le Sri Lanka est surnommé "La perle de l'océan Indien"... Durant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre Français qui ont tout quitté pour vivre au Sri Lanka… Un pays où tout est encore possible. Un reportage d'Alex Gary et Alexandre Le Guienne Images et montage : Alex Gary Agence de presse : Eclectic Presse