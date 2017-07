Reportages découverte du 2 juillet 2017 - Un été dans un 5 étoiles

Ils sont jardiniers, plagistes, cuisiniers ou concierges et ils sont les mille et une petites mains qui permettent aux hôtels les plus prestigieux d’offrir à leurs clients un service sur mesure. Pour eux, chaque jour est une course permanente vers l’excellence. Entre les caprices des uns et les exigences des autres, ils doivent toujours répondre oui, avec le sourire. Le temps d’un été à Juan-les-Pins, dans l’un des plus prestigieux hôtels 5 étoiles de la côte d’Azur, nous avons suivi le quotidien de ces hommes et femmes de l’ombre, qui font tout pour offrir du rêve aux vacanciers. Un reportage de Pierre Olivier Labbé et Delphine KluzekImages : Jean-Marie Barrère et François BurenMontage : Manuel Guillon et Laurène BoscAgence de presse : Capa Presse