La ville de Cannes est connue dans le monde entier pour son festival, sa croisette où les touristes aiment se faire photographier. Elle offre l'image d'une station balnéaire de luxe avec ses yachts et ses palaces. Mais il existe un autre Cannes, très éloigné de ces clichés. Cinq Cannois nous font découvrir leur ville, ses coulisses et ses secrets. Un reportage de Flore Mongin Image : Philippe Moreau et Fred Nony Montage : Fleurine André Agence de presse : Bonne Compagnie