Reportages découverte du 22 juillet 2017 - Un été dans les Cyclades

Un chapelet d'îles éparpillées sur une mer turquoise, des villages éclatants de blancheur et un ciel azur… Les Cyclades ont le vent en poupe. Cet été, les îles grecques ont accueilli près de 20% de touristes en plus. Chaque année, près d'un million de Français y passent leurs vacances. Pour découvrir les secrets des Cyclades, nous allons passer l'été d'île en île, à la rencontre de Français tombés amoureux de ces petits bouts de terre, au point pour certains de s'y installer. Un reportage de Julie PeyrardImages : Charlotte LassalleMontage : Eric Paget et Marielle KroukAgence de presse : Capa Presse