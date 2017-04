Reportages découverte du 23 avril 2017 - Les Ch'tis à la conquête du monde

Des millions de Français ne partent jamais en vacances. Parmi eux, de nombreux artisans, petits commerçants ou agriculteurs qui ne peuvent laisser leur exploitation ne serait-ce qu'une journée. En Thiérache, région rurale du Nord de la France (Nord, Aisne et Ardennes plus une partie en Belgique), beaucoup se contentaient de leur verdure, de l'air pur et de leur petit village.Du coup, sur ces terres d'élevage, pays du Maroilles, les congés, on n'en voyait pas vraiment la nécessité ni l'utilité. Mais il y a une vingtaine d'année, une association est venue chambouler leur vie.La Clef des Champs réunit aujourd'hui plus de 3000 adhérents : commerçants, retraités, agriculteurs, et accueille chaque jour de nouveaux nombreux candidats aux voyages. Une équipe de " Reportages Découverte" a suivi des habitants de cette région qui partent à la découverte du monde… la Californie, la Laponie ou simplement Paris…c'est pour la plupart d'entre eux la première fois qu'ils quittent la Thiérache. Un reportage de Jessica JOUVE Image : François CAUWEL Montage : Mathias LAVERGNE Agence de presse :Hikari