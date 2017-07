Reportages découverte du 23 juillet 2017 - Un été à Noirmoutier

Noirmoutier, l’île aux mimosas, aux figuiers et aux arbousiers… Le blanc des maisons et du sel des marais, le vert des forêts, le bleu de la mer et des volets donnent à cette île, située à une heure de Nantes, un caractère méditerranéen. Si hors saison, Noirmoutier s’assoupit, l’été, elle se réveille pour accueillir 100 000 touristes, soit dix fois plus que sa population à l’année. Des habitants qui préparent avec excitation et appréhension la haute saison car s’ils peuvent vivre toute l’année sur l’île, c’est grâce à l’été qui amène son lot de vacanciers. Un reportage de Lolita RivéImages : Stéphane Rampillon, Maxime Souville et Vincent DelmotteSon : Sylvain DecosseMontage : Laure MattheySociété de production : Eléphant Doc