Reportages découverte du 24 juin 2017 - Les amoureuses des îles du Golfe du Morbihan

Avec sa quarantaine de petites îles, la douceur de son microclimat et son cadre de vie exceptionnellement préservé des ravages du tourisme de masse, le Golfe du Morbihan est un lieu semblable à aucun autre. Pour le découvrir, trois femmes habitantes du Golfe et ayant tissé avec lui une relation très particulière vont nous ouvrir leur quotidien. Carmen, Edith et Marie-Gabrielle ont accepté d'être suivies par les caméras de Reportages Découverte pendant plusieurs semaines au début du printemps pour tenter de découvrir la relation très particulière qu'elles entretiennent avec le Golfe du Morbihan, le Golfe de «la petite mer», en breton. Un film de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac Images : Anatole Toulouzan et Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac Montage : Cédric Harrang