Reportages découverte du 25 juin 2017 - Femmes des airs

Le ciel fait rêver, fantasmer ou parfois peur, mais il ne laisse personne insensible. En France, de plus en plus de monde fréquente les aéroclubs et les écoles de pilotage ne désemplissent pas... Parmi ces mordus d'aviation, toujours plus de femmes. Certaines font même partie de l'élite de l'aviation. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre "femmes des airs". Apprentie pilote ou aviatrice chevronnée, acrobate des nuages ou encore vétérinaire pour une compagnie aérienne, elles nous ouvrent les portes de leur univers. Un reportage de Lucile Bellanger Images : Manuel Blanche et Franck Poirier Montage : Olivia Sibourg Baudry Agence de presse : Galaxie Presse