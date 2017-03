Reportages découverte du 25 mars 2017 - Ma vie sous la mer - Par choix ou par obligation, certains Français passent le plus clair de leur temps dans la mer. Pour communiquer, pour créer, pour cultiver, parfois juste pour se sentir mieux… Des îles Canaries aux fjords norvégiens, en passant par la Manche et la côte méditerranéenne, les équipes de Reportages découverte ont suivi quatre amoureux des profondeurs qui nous ouvrent leurs univers, parfois surprenants. Un reportage de Carole Gréco Images : Régis Croizer Montage : Benjamin Ambard et Alexandra Diaz Agence de presse : ZED