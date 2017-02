Reportages découverte du 26 février 2017 - Les nouvelles amazones - L'Amazonie est une des plus grandes forêts au monde, une des plus dangereuses aussi. Pourtant, sa population a doublé ces trente dernières années et de plus en plus de Français décident de s'y installer. Surprise, ce sont surtout des Françaises qui ont tout "plaqué" pour vivre au cœur de cette région majestueuse et hostile. Pendant près d'un an, une équipe de Reportages découverte a arpenté l'Amazonie et son fleuve avec quatre Françaises qui ont toutes décidé de vivre une vie surprenante entre des ethnies très reculées et des animaux bien peu domesticables… Un reportage de Sébastien Daguerressar et Sonia Hedidi Images : Sébastien Daguerressar Montage : Damien Pasinetti et Harold Grenouilleaud Agence de presse : Babel Press