Reportages découverte du 30 septembre 2017 - Un petit hôtel catalan

Un petit hôtel catalanUn reportage de Marion LeclercqImages : Florent Hayet, Martin Vanden Bossche et Xavier LuizetMontage : Emmanuel CharierasAgence de presse : Capa presse C'est un petit hôtel de famille posé devant la mer, à Banyuls-sur-Mer, près de Perpignan. Depuis trois générations, la famille Sannac fait vivre son hôtel mais au prix d'un combat permanent. Car la concurrence est rude. Chaque année en France, 200 hôtels indépendants mettent la clé sous la porte, concurrencés par les grands groupes et les sites de location saisonnière. Les Sannac eux, renouvellent en permanence leurs activités et leur restaurant… et ils comptent sur une clientèle fidèle. Pendant un été, une équipe de Reportages découverte a posé ses caméras dans ce petit hôtel 3 étoiles et a suivi le quotidien de ceux qui le font vivre…