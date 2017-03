Reportages découverte du 4 mars 2017 - Sur la route des compagnons du devoir - Plus qu'une formation c'est une aventure humaine… Qui sont ces jeunes qui se lancent dans cette aventure ? Quels sont leurs rêves ? Comment se tissent les liens d'entraide entre eux, loin de leurs repères et de leurs proches ? Comment se fait la transmission avec les plus anciens chargés de les former ? De Tours à Lyon en passant par Strasbourg et la Grande Bretagne une équipe de Reportages Découverte a pu entrer dans le quotidien de ce mouvement. Exceptionnellement, les compagnons du devoir ont accepté de partager leurs espoirs, leurs doutes et leurs rites, au long de leur voyage initiatique. Un reportage de Delphine Kluzek Image : Tony Casabianca, Jérôme Alexandre, Mirsad Hajder, Julie Darde, David Peressetchensky, Cyril Havoudjian Montage : Eric Paget, Delphine Dufriche (Yemaya Productions)