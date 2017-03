Reportages découverte du 5 mars 2017 - 4 saisons à Gare du Nord - C’est une ville dans la ville, une société en modèle réduit avec ses hommes d’affaires, ses voyous et ses ouvriers. La Gare du Nord est la plus grande gare d’Europe : qu’ils empruntent l’Eurostar, le RER, le Thalys, le TGV, le métro ou même le vélo, ce sont 200 millions de voyageurs qui y transitent, chaque année. Plus de trois fois la population française ! Pendant un an, nous avons posé nos valises dans ce gigantesque carrefour ferroviaire et partagé la vie des voyageurs et des employés de la Gare du Nord.