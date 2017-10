Reportages découverte du 7 octobre 2017 - La vie cachée du bois de Vincennes

La vie cachée du bois de VincennesUn reportage de Philippe Poiret et Richard PuechImages : Bernard Cazdepats, Franck Dhelens, Tony Casabianca, Charles Baget, Bertrand Rubé, Simon Viguié et Richard PuechMontage : Nicolas LartigueAgence de presse : Capa Le bois de Vincennes, 1 000 hectares d’arbres, de lacs et de pelouses, un poumon de verdure aux portes de Paris. Chaque année, onze millions de promeneurs profitent du plus grand espace vert parisien. Un espace unique, qui recèle bien des trésors et sur lequel veillent une poignée d’anges gardiens. José le bûcheron, Astrid la policière, Fabrice le soigneur du zoo et Raphaël, le nouveau paysan, se battent chaque jour pour que le bois de Vincennes demeure un havre de bien-être.