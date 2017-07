Reportages découverte du 8 juillet 2017 - A bord du "Fleur Australe", une aventure en famille

Fleur Australe fait voile vers les grandes Antilles, ces îles paradisiaques découvertes par Christophe Colomb. A son bord, la comédienne Géraldine Danon et son mari, le navigateur Philippe Poupon. Avec leurs trois enfants, ils explorent la planète sur les océans du monde. Après le passage du Nord-Ouest et l’Antarctique, cap sur la mer des Caraïbes, des îles vierges à Cuba en passant par Haïti et la Jamaïque, six pays aux couleurs splendides, aux saveurs uniques, aux histoires parfois tragiques. Tempêtes, mangroves et plages paradisiaques, pendant quatre mois cette famille hors du commun a filmé ses aventures dans les eaux turquoises des Antilles, à la découverte des premières terres du nouveau monde. Un reportage de Géraldine DanonMontage : Sébastien Oberlé(Louma Films et Gédéon Programmes)