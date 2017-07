Reportages découverte du 9 juillet 2017 - 7 jours, 7 nuits à Avignon

On l'aperçoit de loin. Située aux confins de trois départements, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône, la ville d'Avignon se dresse fièrement sur son Rocher des Doms, niché au cœur de ses remparts. Depuis qu'elle a été nommée capitale de la Chrétienté au 14ème siècle, la Cité des Papes n'a rien perdu de sa superbe. En 1995, son centre historique, son ensemble épiscopal, son Palais - la plus grande des constructions gothiques du Moyen Âge - et son pont ont même été classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO. D'abord terre d'accueil des Papes, elle est devenue, depuis 1947, celle des artistes, saltimbanques, comédiens et autres amuseurs publics. Des dizaines de milliers de visiteurs se pressent chaque année à son festival. Trois semaines par an, qui feraient presque oublier les 344 jours restants. Pourtant, ils sont près de 100 000 Avignonnais à faire vivre leur ville, intra-muros, comme extra-muros. Pendant sept jours et sept nuits, c'est cet Avignon, côté pile et côté face, que nous allons découvrir. Six Avignonnais vont nous guider, chacun à leur manière, dans cette Cité des Papes qui fait battre leur cœur... au quotidien. Un reportage d'Emilie Helmbacher Images : Emmanuel Belloc, Matthieu Buirette, Laure Granjon, Alexandre Rossignol et Guillaume Viart Montage : Emmanuel Lejeune (Tournez s'il vous plaît)