SEPT À HUIT LIFE – Quand les soldes deviennent un business pour les blogueurs

SHOPPING – Alors que le coup d’envoi des soldes a été donné il y a quelques jours, des passionnés de mode et blogueurs sont à l’affût des bonnes affaires et des coups de cœur à Lyon, Paris ou encore Marseille. Objectif : les partager sur les réseaux sociaux pour séduire encore plus de lecteurs et dénicher de nouveaux partenariats ou clients.