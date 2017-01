Quinté lundi 30/01 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de Rethel à Vincennes

Elles étaient 18 juments de 7 ans ce lundi àl'hippodrome de Paris-Vincennes au départ des 2850 mètres du Prix de Rethel, une course européenne pour juments de 7 ans n'ayant pas gagné 152.000 euros. Un parcours très sélectif dont le numéro 5, Alliance de Chenu, est sorti vainqueur devant le 13, Robinia, et le 2, I Love Paris. Riviera AS (7) et Armess de Guez (6) finissent en quatrième et cinquième position.





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au coeur de la course" de LCI du lundi 30 janvier 2017 présentée par les consultants en sport hippique Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck Pinchinat. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les « Grandes Courses » dans le cadre d’émissions spéciales.