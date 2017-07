"Question off" - Arnaud Leroy (REM) : "Mon intérêt reste intact, je suis à disposition d'un collectif"

Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin du lundi 10 juillet 2017 réalisée par Adrien Gindre sur LCI, avec pour invité politique Arnaud Leroy, membre comité politique de la République en Marche.





Vous retrouverez le passage de l’émission "La question Off mais devant les caméras" afin de recueillir l’avis, les impressions et la réaction D’Arnaud Leroy. Adrien Gindre lui demande s’il n’a pas été déçu de ne pas entrer au gouvernement après la campagne qu’il a faite pour Emmanuel Macron et s’il croit encore à un poste dans le futur.





Le membre d’En Marche ne cache pas son ambition mais dit surtout rester "à disposition du collectif". Il souhaite aussi s’investir encore un peu plus dans le mouvement.