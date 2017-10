VIS LEURS VIES : "Le handicap fait son cinéma"

Handicap et cinéma, une histoire tumultueuse entre drames et comédies. Direction l'autre Festival de Cannes, le Festival International du Film sur le Handicap pour sa deuxième édition. Katia Martin-Maresco, à l'origine de l'initiative, réunit chaque année des acteurs comme Pascal Duquenne (Prix d'interprétation masculine à Cannes, en 1996, pour Le huitième jour), des scénaristes et des réalisateurs, tels que Jan Kounen (99 francs, Blueberry, Dobermann) venus du monde entier. Une sélection de plus de 60 films inédits pour montrer le handicap d'une autre façon. Et pour terminer, petit tour dans les salles obscures pour une séance avec "Ciné-ma différence" qui permet à tout le monde de venir assister à une projection sans crainte de gêner les autres ou d'être juger.





"Vis Leurs Vies" est un programme inédit de témoignages et de reportages présenté par Katherine Cooley et Marianne Kottenhoff. Une émission qui traite de sujets de société différents chaque semaine.

Diffusion le samedi à 14h après le journal.