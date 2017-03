"Beaucoup d'adhérents ont déchiré leur carte" : le "dégoût" des supporteurs du Racing 92 et du Stade Français après l'annonce de la fusion

Des joueurs aux amateurs de rugby, l'annonce ce lundi de la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français a suscité un émoi considérable. Du côté des supporteurs des deux clubs, la pilule est très difficile à avaler. Jean-Pierre Chivrac, président de l'association "Génération Yves du Manoir", se sent, au même titre que de nombreux supporteurs, "trahi". "C'est honteux, surtout dans la façon dont la fusion a été faite, c'est-à-dire sans prévenir personne, en nous mettant devant le fait accompli. On nous a annoncé ça ce matin à 11 heures", s'insurge-t-il, avant d'ajouter : "Beaucoup d’adhérents ont déchiré leur carte, c’est terminé pour eux. On ne suivra probablement pas la fusion."





Même son de cloche du côté des fans du Stade Français. Contactée par LCI, Nathalie Lemann, dirigeante de l'association Le Virage des Dieux, qualifie la fusion de "vol à main armée". "On a volé les supporteurs du Racing et du Stade Français. On nous a volé notre identité. Les supporteurs n'ont reçu aucun mail. C'est comme un licenciement, il y a une méthode pour annoncer les choses", s'attriste-t-elle, avant d'ajouter : "C'est un très grand manque de respect. Pour les supporteurs, c'est quelque chose d'inadmissible. On a signé une charte au Stade Français, sur le respect, et bien là, je pense qu'on n'a pas la même notion du respect."