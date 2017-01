Champions Cup : Clermont et Toulon vont se retrouver en quarts de finale

Ces deux équipes occupent les deux premières places de la poule 2 avant son dénouement ce dimanche (Wasps-Zebre et Toulouse-Connacht), à l'issue duquel le dernier billet de meilleur deuxième leur sera attribué, ou à Toulouse (14 pts).Quels que soient les résultats dimanche, le deuxième de la poule 2 comptera plus de points que Toulon, classé donc huitième et dernier à l'issue de la phase de poules et qui par conséquence se déplacera sur le terrain du premier, Clermont (26 pts). Cette affiche promet parce que Toulon a remporté deux Coupes d’Europe en 2013 et en 2015 aux dépens de l’ASM.