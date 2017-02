EN DIRECT – Tournoi des Six Nations : les Anglais pas si faciles

On ne pouvait rêver plus belle affiche… Ni craindre pire cauchemar. Les Bleus débutent ce samedi leur Tournoi des Six Nations par un terrible "crunch" à Twickenham, l’antre mythique des Anglais, vainqueurs du Grand Chelem l’année dernière, invaincus depuis un an, et qui restent sur une série (en cours) de 14 victoires. Autant dire que le sélectionneur, Guy Novès, au bilan mi-figue, mi-raisin, depuis sa prise de fonctions il y a un an (6 défaites contre 4 succès), et désormais mis sous pression par le nouveau patron de la Fédération, Bernard Laporte, joue déjà très gros. Une défaite, bien sûr, ne serait que pure logique, mais une déculottée aurait de lourdes et immédiates conséquences. À l’inverse, une victoire figurerait un exploit, pour un XV de France qui, historiquement, a construit toute sa gloire sur ces causes perdues et ces pronostics déjoués contre toute attente. Surtout, soyez bien là, au rendez-vous, dans le live ci-dessous.