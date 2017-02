Rugby : l'ombre du dopage plane sur la mort du champion du monde sud-africain Joost van der Westhuizen

"On était des amateurs, on s’entraînait très dur. Mais il n’y avait rien d’illégal. C’était des vitamines, mais plus tard, ces vitamines sont devenues interdites. Alors on a tout arrêté, quand on est devenus pros", a ainsi révélé François Pienaar lui-même dans son autobiographie, concernant la prise systématique de pilules juste avant les matchs. Son coéquipier de l’équipe championne du monde, Kobus Wiese, ajoutait dans "Stade 2" : "Quand François parle de pilules, ce n’est rien de plus que des vitamines B12… Ce ne pouvait être rien d’autre. On restait dans les limites. On prenait des piqûres de B12, des trucs pour les blessures. On était souvent contrôlés, mais aucun d’entre nous ne s'est révélé positif."





Sauf que la lutte anti-dopage, à l’époque, était quasi inexistante. Et les spécialistes, aujourd’hui, doutent que 30 joueurs différents aient pu souffrir de la même carence en vitamines B12. Lesquelles accompagnaient souvent, durant les années 1990, la prise d’EPO pour en accentuer les effets.